سعر غرام الذهب يتراجع 23.2 درهماً في أسبوعين

واصلت أسعار الذهب تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي منخفضة بنهاية الأسبوع الماضي بين 11.25 و14.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي انخفاض سعر غرام الذهب خلال أسبوعين إلى 23.25 درهماً.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تسجيل أسعار الذهب معدلات تراجع كبيرة، ومواصلة الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، يدعمان نمو الطلب على منتجات السبائك الذهبية، متوقعين نمو الطلب على السبائك بوتيرة أكبر، في حال استمرار الأسعار عند المعدلات نفسها، أو تسجيل مؤشرات تراجع جديدة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 301.75 درهم، بانخفاض 14.5 درهماً، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، مبلغ 287.5 درهماً، بتراجع 13.5 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 278.5 درهماً، بانخفاض 13 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 238.75 درهماً، بتراجع بلغ 11.25 درهماً.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق تشهد معدلات طلب متنامية حالياً على منتجات السبائك الذهبية، خصوصاً من الأوزان المتوسطة، وذلك بدعم التراجع الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، ما حفّز عدداً من المتعاملين على شراء منتجات السبائك لأغراض الاستثمار والادخار».

وأضاف أنه «من المتوقع أن تشهد الأسواق معدلات أكبر في الطلب على السبائك خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن بعض المتعاملين يفضلون الانتظار، توقعاً لانخفاضات سعرية جديدة».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، إن «تراجع أسعار المعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي، وبقيم كبيرة، من العوامل التي حفّزت متعاملين على شراء منتجات السبائك، للاستفادة من تراجع الأسعار، لأغراض الادخار أو الاستثمار»، لافتاً إلى أن «انخفاض السعر حفّز أيضاً العديد من المتعاملين على شراء منتجات للعملات الذهبية التي تصلح لأغراض الادخار».

واعتبر مسؤول المبيعات في محل «ريج للذهب والمجوهرات»، مانجي بالكيرا، أن «الأسعار الحالية تعد محفّزة على شراء السبائك عقب انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في حالة النشاط التي شهدتها المتاجر في الطلب على شراء السبائك الذهبية»، لافتاً إلى أن «أسباب الطلب على المنتجات متوسطة الأوزان، ترجع إلى توقع بعض المتعاملين مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، فيما من المتوقع أن تشهد الأسواق مزيداً من نمو الطلب خلال الفترة المقبلة على منتجات السبائك والعملات».