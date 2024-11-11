انخفاض سعر الذهب يدعم الطلب على المشغولات الجديدة و«العملات»

انخفضت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، بين 6.5 و8.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ويأتي تراجع المعدن الأصفر بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن تراجع الأسعار أسهم في تحفيز نشاط الطلب على منتجات العملات والمشغولات الجديدة، خصوصاً مع مواكبة تلك الانخفاضات لاستمرار شراء المتعاملين من جنسيات آسيوية لهدايا موسم مهرجان الأضواء (ديوالي)، لافتين إلى أن الانخفاضات استقطبت عدداً من المتعاملين الذين كانوا يؤجلون قرارات الشراء لهدايا المشغولات خلال الفترة الماضية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 325.25 درهماً بانخفاض 8.75 دراهم، في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 301.25 درهم، بتراجع ثمانية دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 291.5 درهماً بانخفاض 7.75 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 250 درهماً بتراجع بلغ 6.5 دراهم.

وقال المدير التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها: إن «الأسواق تشهد حالياً طلباً مرتفعاً على هدايا المشغولات والمجوهرات، وذلك مع استمرار الإقبال من بعض المتعاملين على شراء الهدايا بمناسبة (ديوالي)، خصوصاً مع مواكبة تلك الفترة للأسعار المحفزة للذهب عقب تسجيله معدلات تراجع بنسب كبيرة، إضافة إلى توجه عدد من متاجر التجزئة لتقديم خصومات على رسوم التصنيع، وتقديم عروض ترويجية لتنشيط المبيعات، والحصول على حصص سوقية جيدة خلال موسم الشراء الحالي».

وأضاف أن «احتفالات موسم (ديوالي) تمتد لفترات خلال الشهر الجاري، ولا تقتصر على أيام معينة، كما ترتبط لدى المتعاملين بشراء هدايا الذهب من مختلف المنتجات، الذي زاد من الإقبال عليه ارتفاع ثقة المتعاملين فيه كقيمة جيدة للادخار».

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مواكبة انخفاض الأسعار مع إقبال المتعاملين من جنسيات آسيوية لشراء هدايا موسم (ديوالي) أو مهرجان الأضواء الذي تستمر الاحتفالات به في المعتاد حتى نهاية الشهر الجاري، أسهم في تنشيط الطلب بمعدلات كبيرة على المشغولات والعملات الذهبية، خصوصاً أنه حفز بعض المتعاملين - الذين كانوا يؤجلون قرارات الشراء بسبب ارتفاع المعدن الأصفر خلال الفترة السابقة - على الشراء حالياً».

وأشار إلى أن «التخفيضات السعرية كانت من العوامل المحفزة بشكل كبير لدعم نشاط الأسواق خلال الفترة الحالية، وذلك عقب فترات من بطء الطلب خلال الأسابيع الماضية». واعتبر مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، أن «تسجيل المعدن الأصفر أول تراجع له عقب أكثر من ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، من العوامل التي أسهمت في تأثيرات إيجابية في الأسواق، خصوصاً أن الانخفاضات تأتي بقيمة كبيرة وليست محدودة، وتتواكب مع فترة الرواج السياحي الحالية، وإقبال بعض المتعاملين على شراء هدايا (ديوالي)، ما دعم الطلب على المشغولات والعملات الذهبية».