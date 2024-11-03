«ديوالي» يحفز الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات بأن أسواق الذهب شهدت نشاطاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، بدعم من إقبال متعاملين من جنسيات آسيوية لشراء هدايا بمناسبة «ديوالي»، أو يوم مهرجان الأضواء.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «ديوالي» أعاد النشاط لمبيعات المشغولات الجديدة، عقب حالة من البطء بسبب الارتفاعات السعرية الكبيرة المتتالية للذهب، لافتين إلى أن مواصلة المعدن الأصفر الزيادات السعرية، أخيراً، لم يؤثر بشكل ملحوظ في الطلب الذي تركز على منتجات مشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً، ومنتجات العملات الذهبية.

وارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 1 و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليواصل المعدن الأصفر ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، ويصل إجمالي زيادة الغرام إلى 13.5 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً إلى 334 درهماً، بارتفاع 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 309.25 دراهم، بزيادة درهم واحد. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 299.25 درهماً، بارتفاع درهم واحد. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 256.5 درهماً، بزيادة بلغت درهماً واحداً.

وقال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن أسواق الذهب شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطاً في الطلب على المشغولات الذهبية، مع إقبال متعاملين من جنسيات آسيوية على شراء هدايا من المشغولات بمناسبة مهرجان (ديوالي)، أو ما يعرف بيوم مهرجان الأضواء.

وأضاف أن «المتعاملين يفضلون شراء هدايا الذهب خلال هذه المناسبة، وذلك ضمن العادات المرتبطة بها، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الطلب على منتجات العملات الذهبية».

وأوضح مسؤول المبيعات في محل «ريجي لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليكر، أن «مناسبة (ديوالي) أعادت النشاط بشكل لافت إلى مبيعات المشغولات الذهبية، عقب بطء الطلب مع الارتفاعات السعرية الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسابيع السابقة». وأشار إلى أن «استمرار ارتفاع الذهب لم يؤثر بشكل كبير في معدلات الطلب أخيراً، مع اعتياد المتعاملين على شراء مشغولات الذهب والعملات خلال مناسبة (ديوالي)».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «ديموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن «الأسواق تشهد نشاطاً في الطلب خلال مناسبة (ديوالي)، وذلك لارتباطها بشراء هدايا الذهب المختلفة»، لافتاً إلى أن «المناسبة حفّزت العديد من المتعاملين على الشراء، بغض النظر عن ارتفاعات أسعار الذهب الأخيرة». واعتبر أن «المشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً هي التي تستحوذ على النسب الكبرى من المبيعات خلال تلك الفترة، إضافة إلى منتجات العملات الذهبية من الأوزان الصغيرة والمتوسطة».

• المعدن الأصفر واصل ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة في الغرام إلى 13.5 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.