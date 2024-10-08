476 مليار درهم القيمة السوقية لأسهم 7 شركات مدرجة في «دبي المالي»

وصلت رسملة أكبر سبع شركات مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية إلى 476.012 مليار درهم، مع نهاية تعاملات الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع الخطط لمضاعفة القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى حدود ستة تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليونات درهم.

ووفقاً لرصد أجرته لـ«الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت الشركات السبع المُدرجة على نحو 64.4% أو ما يعادل 476.012 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي، والبالغة 739.31 مليار درهم.

وجاء بنك «الإمارات دبي الوطني» في الصدارة مع وصول قيمته السوقية إلى أكثر من 126.016 مليار درهم، بما يعادل 17.04% من رسملة سوق دبي المالي.

تليه هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بقيمة سوقية تزيد على 124 مليار درهم، وبحصة 16.77%، ثم «إعمار العقارية» 72.89 مليار درهم، تمثل 9.85% من إجمالي رسملة سوق دبي المالي.

ووصلت القيمة السوقية لـ«بنك المشرق» نحو 48.14 مليار درهم، تعادل ما نسبته 6.5%، و«دبي الإسلامي» بلغ 44.096 مليار درهم، بما يعادل 5.96%.

وبلغت القيمة السوقية لشركة «إعمار للتطوير» 33.72 مليار درهم بحصة 4.6%. وبلغت القيمة السوقية لمصرف «الإمارات الإسلامي» أكثر من 27.15 مليار درهم بنسبة 3.67%. يُشار إلى أن سوق دبي المالي عاد لتحقيق مكاسب يومية في ختام تداولات يوم الجمعة الماضي، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 1.29 مليار درهم.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 739.23 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس، وصولاً إلى أكثر من 740.52 مليار درهم، في ختام الأسبوع الماضي.