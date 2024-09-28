19 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 5 أيام

بلغت التصرفات العقارية في دبي خلال الأيام الخمسة الماضية، أكثر من 19 مليار درهم، حيث تم تسجيل 5040 مبايعة، بقيمة 12.48 مليار درهم، بزيادة أسبوعية نسبتها 24.8%، تُعد الأفضل منذ شهر ونصف الشهر.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ 5.82 مليارات درهم، الأسبوع الماضي بعد تنفيذ 941 إجراء، فيما سجلت قيمة معاملات الرهن للأسبوع السابق عليه، 2.68 مليار درهم من خلال 867 إجراء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 746.24 مليون درهم، بعد تنفيذ 125 معاملة، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 670 مليون درهم قيمة هبات تم تسجيلها في الأسبوع السابق عليه، من خلال 121 معاملة.

وعلى صعيد الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 2.77 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، والتي تضمنت مبيعات بقيمة تجاوزت 2.49 مليار درهم بعد تنفيذ 921 صفقة.

وتصدرت «الوصل» المناطق، من حيث قيمة المبيعات التي سجلت 440.92 مليون درهم من خلال صفقتين، ثم منطقة «حدائق محمد بن راشد» ثانية، بنحو 195.42 ملايين درهم، نتجت عن 72 صفقة، تلتها ثالثة منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بـ193.63 مليون درهم، عبر تنفيذ 66 مبايعة.

وبلغت قيمة الرهن العقاري أمس، أكثر من 243.06 مليون درهم، بعد تنفيذ 121 إجراء، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 40.65 مليون درهم، بعد تنفيذ 13 معاملة.

إلى ذلك، كشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، أن إيجارات المكاتب المتوسطة في الأسواق الفرعية الرئيسة بإمارة دبي، سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.4%.

وأوضح التقرير أن هذا النمو يعود إلى زيادة الطلب وقلة المعروض في الأسواق الفرعية الرئيسة للمكاتب بالمدينة، مشيراً إلى أن معدلات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى في دبي، وصلت إلى 90% في الوقت الحالي.

• 12.48 مليار درهم مبيعات أسبوعية تُعد الأفضل منذ شهر ونصف الشهر.