صيف 2024 يسجل ارتفاعاً في الإشغال الفندقي

قال مسؤولو فنادق إن صيف 2024 شهد نمواً في معدلات الإشغال الفندقي بنسب وصلت إلى 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بعوامل الاستقرار وتنامي مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية مفضلة، وترسيخ دبي مركزاً سياحياً عالمياً رئيساً تستقبل ملايين السياح سنوياً، وطرح عروض استهدفت أسواقاً جديدة، وإضافة مرافق جديدة، وتوافر الإقامات من الفئات المتوسطة والاقتصادية، واستضافة معارض وفعاليات كبرى.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض الفنادق حققت معدلات إشغال تصل إلى 90% تقريباً، في وقت شهدت فيه الوجهات الشاطئية زيادة ملحوظة في معدلات الإشغال مقارنة بالصيف الماضي، نظراً لاستقبالها نزلاء الإقامات الطويلة الشهرية.

وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن مستويات الإشغال خلال الربع الرابع، بعد أن أصبحت دبي مركزاً سياحياً عالمياً رئيساً، تستقبل ملايين السياح سنوياً.

نمو الإشغال

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «ريكسوس مارينا أبوظبي»، محمد طولوناي: «حقق الفندق نمواً في الإشغال بنسبة بلغت 50% خلال فترة الصيف، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بتنامي مكانة دولة الإمارات وأبوظبي وجهة سياحية مفضلة، وطرح عروض استهدفت أسواقاً جديدة، وإضافة مرافق جديدة»، لافتاً إلى أن أهم الأسواق التي أظهرت طلباً قوياً خلال الصيف، هي السوق الأوروبية ودول رابطة الدول المستقلة.

وتوقع طولوناي زيادة في معدلات الإشغال بنسبة 18% حتى نهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتعزيز المنتجات المبتكرة، والعروض الجديدة، واستهداف الأسواق الناشئة والقائمة.

أسعار مناسبة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق «روڤ»، بول بريدجر: «حققت فنادق المجموعة في دبي معدل إشغال بلغ 80% في المتوسط خلال فترة الصيف، ما يعكس زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، كما حقق بعض الفنادق في المدينة معدلات إشغال تصل إلى 90% تقريباً، في وقت شهدت فيه الوجهات الشاطئية زيادة ملحوظة مقارنة بالصيف الماضي، نظراً لاستقبالها نزلاء الإقامات الطويلة الشهرية».

وأضاف: «تركزت الأسواق الرئيسة لفنادق المجموعة خلال الصيف على السوق المحلية بشكل أساسي، مدعومة بالإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب الأسواق الإقليمية المجاورة»، لافتاً إلى أن الأسعار المناسبة ساعدت على جعل باقات الإقامة الشهرية جذابة للغاية، ما استقطب تدفقاً ثابتاً من النزلاء الذين يبحثون عن إقامة ممتدة خلال أشهر الصيف.

وتوقع بريدجر أن تجاوز معدلات الإشغال في فنادق المجموعة 85% حتى نهاية العام الجاري 2024، معرباً عن تفاؤله بشأن مستويات الإشغال خلال الربع الرابع، بعد أن أصبحت دبي مركزاً سياحياً عالمياً رئيساً، تستقبل ملايين السياح سنوياً. وأضاف أن المجموعة تركز على استهداف الزوار من فئة رجال الأعمال وزوار الشواطئ، لافتاً إلى زيادة من بعض الأسواق الإفريقية التي تشهد نمواً ملحوظاً، مثل إثيوبيا.

الحجز المبكر

في السياق نفسه، قالت مدير المبيعات في «منتجع الحبتور للبولو»، إليزافيتا ميروشنيتشينكو: «شهد فصل الصيف زيادة في نسبة الإشغال تصل إلى 15%، نتيجة لجاذبية دبي السياحية، وزيادة الحجوزات من القطاعات الحكومية والشركات، فضلاً عن تنفيذ مبادرة الحجز المبكر». وأوضحت أن أهم الأسواق خلال فترة الصيف، تركز في السوق الإماراتية وأسواق الهند، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، ومصر، والأردن.

وتابعت: «نتوقع ارتفاعاً في نسب الإشغال يصل إلى 54% حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار التحسن في الأداء المستقبلي، تزامناً مع استراتيجية الفندق التي تقوم على ضمان استمرار تدفق الحجوزات المسبقة، والاستفادة القصوى من حجوزات اللحظة الأخيرة، والإقامات القصيرة»، مشيرة إلى أن الفندق يركز حالياً على جذب الفئات الرياضية، بفضل المرافق المتخصصة لديه، مع استمرار استضافة الاجتماعات وحجوزات المجموعات.

وأكدت أن الفندق يهدف إلى تعزيز حصته من الأسواق الدولية مع توسيع الجهود لاستقطاب المقيمين في الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى طلب متزايد من إسبانيا، وإيطاليا، ورابطة الدول المستقلة.

السوق الإماراتية

إلى ذلك، قال المدير العام لمنتجع «أنانتارا سانتوريني أبوظبي»، راشيد بقاس: «حقق المنتجع مستويات إشغال جيدة طوال فترة الصيف وصلت إلى 70% في منتصف الأسبوع، وجاوزت 85% في عطلات نهاية الأسبوع، كما شهد حجوزات ثابتة من زوار الاستخدام اليومي»، لافتاً إلى أن السوق الإماراتية تصدرت الأسواق المصدرة للزوار، فضلاً عن أعداد كبيرة من الجنسيتين الروسية والبريطانية.

وتوقع أن تكون معدلات الإشغال أعلى حتى نهاية العام، خصوصاً في الربع الرابع، مع تأكيد العديد من الحجوزات، بدعم من تنامي مكانة الإمارات وجهة سياحية مفضلة، والارتفاع العام في السفر إليها خلال موسم الشتاء، وزيادة الطلب من الأسواق الراقية.

لووباسيس: تدفق سياحي ورحلات للعمل والترفيه

قال المدير العام للأسواق في تركيا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا في «ويندام للفنادق والمنتجعات»، بانوس لووباسيس، إن 2024 شهد زيادة في معدلات الإشغال، مع تحقيق أسواق الإمارات وقطر والبحرين نمواً بنسبة 10% في الإشغال خلال يونيو ويوليو 2024، مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام الماضي.

وأكد أن توافد الزوار من دول مجاورة مثل السعودية والكويت خلال أغسطس 2024 أدى إلى ارتفاع معدلات الإشغال، متوقعاً أن تظل مستويات الإشغال مرتفعة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن المؤشرات تظهر أن التدفق السياحي من العديد من الأسواق سينمو مقارنة بالعام الماضي 2023، بفضل الاستقرار، وزيادة توافر الإقامات من الفئات المتوسطة والاقتصادية، وإقامة المعارض المختلفة، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات الكبرى، واستمرار الإقبال على التوجهات الجديدة، مثل الرحلات المدمجة بين العمل والترفيه والسفرات الممتدة، وخطط التطوير في فنادق «ويندام».