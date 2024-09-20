بدء تسليم "آي فون 16" في الإمارات لأصحاب الحجز المسبق فقط

طرحت شركة "آبل" هواتف "آي فون" الجديدة في الامارات، اليوم، بأسعار تبدأ من 3399 درهماً، لتكون الإمارات من أوائل الدول التي يتم إطلاق الأجهزة الجديدة فيها.

وللمرة الاولى لم تشهد عمليات الطرح في المراكز التجارية في الدولة وهي دبي مول ومول الإمارات في إمارة دبي، وياس مول والجاليريا مول في إمارة ابوظبي، اليوم، طوابير طويلة ممتدة يشارك فيها أعداد كبيرة كما كان معتاداً طوال السنوات الماضية، حيث اتخذت "أبل" إجراءات لمنع الازدحام عبر تسليم الهواتف الجديدة لأصحاب الحجز المسبق فقط.

وقال مستهلكون لـ"الإمارات اليوم" إنهم ينتظرون منذ مساء الخميس أمام متاجر "أبل" في مراكز تجارية في الدولة لتسلم هواتفهم الجديدة.

وكان أحد الحاجزين "مصري الجنسية" هو أول من تسلم الاي فون الجديد في دبي مول، وأوضح أنه ينتظر منذ الساعة السابعة مساء أمس الخميس أمام متجر "أبل" في دبي مول لاستلام الجهاز الجديد، فيما قال آخرون من جنسيات آسيوية واوربية إنهم ينتظرون تسلم الجهاز منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وفي الوقت نفسه طرح عدد من متاجر "آي فون" في الدولة شراء الهواتف الجديدة بأقساط شهرية ميسرة بدون فوائد أو رسوم إضافية عبر عدد من أنظمة الدفع عبر الانترنت وعدد من المتاجر المحلية.

وتتضمن الهواتف الجديدة "آي فون 16" و"آي فون 16 بلس" بالإضافة الى "آي فون 16 برو" و"اي فون 16 برو" و"اي فون 16 برو ماكس" الاعلى سعرا بعد ان بدأت الطلبات المسبقة من الاجهزة من الاسبوع الماضي

وتأتي أجهزة "آي فون 16 برو" و"آي فون 16 برو ماكس" بشاشة أكبر مع زر تحكم في الكاميرا وغيرها من المزايا الاحترافية الخاصة بنظام التصوير، فضلاً عن التحسن الكبير في عمر البطارية، ويعتمد أداء الجهازين على شريحة A18 pro التي تتميز بالكفاءة والسرعة العالية.

وأطلقت "أبل" تشكيلة هواتف "آي فون 16" في حوالي 60 دولة، اليوم الجمعة، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا والهند واستراليا وكوريا الجنوبية، لكن لن يأتي الجهاز مثبتا عليه برنامج الذكاء الاصطناعي كما ذكرت الشركة سابقا مما يعني أن المستخدمين الراغبين سيكون عليهم تنزيل مميزات البرنامج قبل توفرها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.