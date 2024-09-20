الأسهم المحلية تربح 70 مليار درهم في 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الجلسات الأربع الأولى من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 70 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.579 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى نحو 3.649 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.905 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و743.656 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى التداولات اليومية، استقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال تعاملات أمس، بنحو 2.89 مليار درهم، موزعة بواقع 2.52 مليار درهم في سوق أبوظبي، و372.56 مليون درهم في سوق دبي.