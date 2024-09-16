بيع شقة «على المخطط» بـ 63 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 63 مليون درهم، في وقت بيعت فيه قطعة أرض تجارية في المنطقة نفسها بقيمة 386 مليون درهم، فضلاً عن بيع شقة «قيد الإنشاء» في منطقة «برج خليفة» بقيمة 48 مليون درهم.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرفات العقارية خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 13.5 مليار درهم، نتجت عن 4595 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3754 مبايعة بقيمة 9.6 مليارات درهم، و735 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.98 مليار درهم، و106 معاملات هبة بقيمة 929 مليون درهم.