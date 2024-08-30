«إمباور» ترسي عقداً لتصميم محطتها الثانية في «قرية جميرا»

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عقداً لتصميم ثاني محطاتها لتبريد المناطق في «قرية جميرا»، على أن تبدأ عمليات بناء المحطة خلال الربع الأول من العام المقبل. ويعتبر مشروع قرية جميرا أحد أكبر مشروعات «إمباور»، حيث سيصل عدد المحطات الموجودة في تلك المنطقة إلى ست محطات من الجيل الجديد في المستقبل القريب.

وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأنها ستخدم المشروع كاملاً بقدرة إجمالية تصل إلى 256 ألف طن تبريد، موضحة أن المشروع ينقسم إلى منطقتين متتاليتين، «قرية جميرا الدائرية» (JVC) التي تمتد على مساحة 560 هكتاراً و«مثلث قرية جميرا» (JVT) التي تمتد على مساحة 242 هكتاراً.

وتعد المحطة الجديدة ثاني محطات «قرية جميرا» ضمن المحطات الست المستقبلية بعد محطتها الأولى التي تعد أول محطة تبريد ذاتية التشغيل بالعالم التي تخدم حالياً نحو 114 مبنى بقدرة إنتاجية تصل إلى 49 ألف طن تبريد.

أما المحطة الجديدة فستصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 37 ألف طن تبريد، وستكون مجهزة بتقنيات تبريد متطورة تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه التي بدورها ستخدم العديد من الأبنية السكنية والتجارية وفنادق وغير ذلك.