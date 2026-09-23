«إمباور» توزع 437.5 مليون درهم أرباحاً عن النصف الأول

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437.5 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، بما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع.

وذكرت «إمباور» في بيان، أنه في إطار التوزيع النقدي المرحلي عن النصف الأول من عام 2026، يستحق الأرباح المساهمون المسجلون في سجل مساهمي المؤسسة، كما في الأول من أكتوبر 2026، موضحة أن 29 سبتمبر 2026 سيكون آخر يوم للاستحقاق، يليه تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيع في 30 سبتمبر 2026، على أن يكون تاريخ التسجيل في الأول من أكتوبر 2026.

وأفادت بأنه من المقرر صرف الأرباح للمساهمين في 15 أكتوبر 2026.وبينت أن إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لعام 2026، يبلغ 875 مليون درهم، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ إدراج المؤسسة في نوفمبر 2022، إلى نحو 3.45 مليارات درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، يعكس التزامنا توفير عوائد مستدامة ومنتظمة للمساهمين».

وأضاف: «يوفر استمرار النمو الاقتصادي والعمراني في دبي مزيداً من الفرص أمام قطاع تبريد المناطق. ونواصل تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وزيادة قدرتنا الاستيعابية بما يتماشى مع تنامي الطلب».