بلدية دبي تُرسي عقود 4 مشاريع ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف» بـ 3 مليارات درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشييد وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة ورائدة، أعلنت بلدية دبي عن ترسية عقود أربعة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي وتعزيز كفاءتها، لتلبي متطلبات النمو المستقبلي للإمارة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، لهذه المرحلة التي تشمل تنفيذ وتمديد نحو 100 كيلومتر من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، وبأقطار تصل إلى ثلاثة أمتار تعزيزاً لمرونة شبكة التصريف في المدينة.

وتتوزع المشاريع الجديدة على محاور حيوية تُمثِّل شرايين اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية على مستوى الإمارة، على مساحة تقارب 100 كيلومتر مربع، لتشمل تطوير منظومة وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا، وأم سقيم، والصفا، والمنارة، والقوز، والبرشاء، والوصل، وزعبيل، والبدع، والسطوة، والمرموم، وربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسة التابعة للبلدية، بما يسهم في توسيع السعة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني.

وتمثل الحزمة الثالثة من المشاريع امتداداً متكاملاً لبرنامج «تصريف»، أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية الرائدة، والذي يُصنف كأكبر برنامج لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تنفذه البلدية بتكلفة 30 مليار درهم.

وسيدعم البرنامج توفير منظومة تصريف مرنة وفائقة تلبي احتياجات دبي المستقبلية، والارتقاء بجاهزية المدينة واستعداداتها للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700% مع تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20%، وزيادة العمر الافتراضي للشبكة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.

نموذج متكامل

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «هدفنا بناء نموذج متكامل وشامل لمدينة مستقبلية رائدة في منظومتها الحضرية المستدامة، وبنيتها التحتية المتقدمة، التي تسخرها لخدمة الإنسان، ورفع جودة حياته، ورفاهيته، وتعزيز مستويات أمنه وسلامته، إلى جانب توفير بيئة مستقرة محفزة لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يرسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة في العالم».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المهندس عادل محمد المرزوقي، إن المرحلة الثالثة من مشاريع برنامج «تصريف» محورية في تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، لتكون أكثر جاهزية ومرونة وكفاءة في استيعاب الهطولات المطرية تحت مختلف الظروف والمتغيرات المناخية المستقبلية.

وأضاف: «حريصون على أن تكون هذه المشاريع نقلة نوعية تدعم مستهدفاتنا الأكبر لبرنامج تصريف، والحدّ من تجمعات مياه الأمطار، وتوفير الحماية للسكان والأصول مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز جاهزية المدينة وانسيابية الحركة، والحفاظ على استدامة مواردها».

جميرا وأم سقيم

ويُعد مشروع تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار في جميرا وأم سقيم، أحد أكبر مشاريع الحزمة الثالثة من «تصريف»، إذ يستهدف ترقية جاهزية البنية التحتية على امتداد أبرز المحاور الحيوية في المنطقتين، وخدمة المجتمعات الممتدة من أم سقيم (1 و2 و3)، وأم الشيف، إلى جميرا (3)، والصفا (1 و2)، والمنارة بمحاذاة قناة دبي المائية. ويشمل المشروع تنفيذ قرابة 42 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، بما يعزز مرونة منظومة التصريف، ويرفع كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية.

ويركز مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة قادرة على استيعاب النمو السكني والعمراني، وتعزيز جاهزية ومرونة المدينة، من خلال تنفيذ 14 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة وفق أعلى المعايير العالمية. ويخدم المشروع عدداً من أهم المحاور والمناطق الحيوية في دبي، تشمل؛ تقاطع شارع الخيل باتجاه أم سقيم، وشارع أم سقيم، مروراً بشارع الشيخ زايد، إضافةً إلى شارع الخيل الأول، وشارع المرابع، وشارع الواحة، وشارع الزمرد، والطرق الفرعية المرتبطة بها. وبهذا؛ يغطي مناطق القوز الصناعية (1 و3 و4)، ومنطقة البرشاء (1).

الوصل و«شرق قناة دبي المائية»

ويستهدف مشروع تطوير خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة على طريق الوصل لخدمة مناطق شرق قناة دبي المائية، التي تضم: زعبيل (2)، والوصل، وجميرا (1 و2)، والبدع، والسطوة، ومركز دبي التجاري العالمي (1 و2)، بمساحة تصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً، ويشمل المشروع تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، من خطوط النقل الرئيسة، والفرعية، والمنشآت المرتبطة بها بطول 21 كيلومتراً، ما يتيح تصريف واستيعاب كميات كبيرة من تدفقات المياه بمرونة تشغيلية كاملة للحد من أي تجمعات مائية.

ومن ضمن مشاريع المرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف»، ستعمل البلدية على بناء وتطوير منظومة متكاملة ومستدامة لشبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة المرموم، تخدم مناطق حيوية من خلال تنفيذ شبكات تصريف مياه أمطار بطول 23 كيلومتراً، لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بجودة البنية الحضرية للمنطقة.

المشاريع تخدم مناطق حيوية اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية، وتربط المجتمعات العمرانية بشبكة التصريف الرئيسة.