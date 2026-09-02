«جلفود للتصنيع 2026» يبحث تعزيز الأمن الغذائي

تعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من نوفمبر 2026، فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبةٍ من مصنعي الأغذية والموردين، والمستثمرين، وصنّاع السياسات.

وأفاد بيان، أمس، بأن المعرض يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويُغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها.

ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، كما تشارك شركات عالمية بارزة في قطاع المكونات، إلى جانب متخصصين في حلول سلاسل الإمداد. وتستعرض هذه الشركات مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة، وزيادة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة. وإضافة إلى تركيز «معرض جلفود للتصنيع» على الإنتاج والقدرات الصناعية، توسّع معارض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة»، و«العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، إضافة إلى «جلف هوست»، نطاق العرض، ليشمل سلسلة القيمة الأوسع لقطاع الأغذية والضيافة، بدءاً من ابتكار المنتجات وتوريدها، وصولاً إلى البيع بالتجزئة والعلامات التجارية الخاصة وعمليات خدمات الطعام.