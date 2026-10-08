«إمباور» تبدأ أعمال إنشاء محطة جديدة في «دبي للعلوم»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في «مجمع دبي للعلوم»، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق بالمواقع الحيوية في دبي، وذكرت المؤسسة في بيان أن القدرة الإنتاجية للمحطة ستبلغ عند اكتمالها نحو 47 ألف طن تبريد، لتلبية احتياجات 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة».

وأضاف: «يكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية».

وأكد بن شعفار حرص «إمباور» على أن تسهم توسعاتها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة، مشيراً إلى مواصلة المؤسسة توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتها الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات.