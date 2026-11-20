ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ97 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، خطة تنفيذ أداة قياس الاقتصاد الدائري، التي طوّرها «الأعلى للطاقة» في دبي أخيراً، بهدف توفير منظومة متكاملة لتحليل البيانات، وربط المبادرات القائمة والمستقبلية بأهداف إدارة الطلب على الطاقة المعتمدة، ومشاركة نتائجها مع الجهات المعنية في دبي.

وناقش المجلس التدابير والمبادرات الرئيسة المتعلقة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في هذا المجال، مؤكداً دوره في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الطاقة، وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف مجالات القطاع.

واستناداً إلى خبرات هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تبادل أبرز الأولويات وعوامل النجاح الرئيسة مع الجهات التابعة للمجلس، بهدف دعم التخطيط الفعّال وتنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتناولت المناقشات دور هذه التقنيات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الطاقة، وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الطاقة بدبي.

كما ناقش المجلس حوكمة سوق التبريد المركزي للمناطق، في ضوء مواصلة تطبيق الإطار التنظيمي الهادف إلى توفير خدمات تبريد بكفاءة عالية، وتحسين العمليات التشغيلية، وضمان أسعار ميسّرة للمستهلكين.

وقال الطاير: «نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار وتبني الحلول المستقبلية في قطاع الطاقة. ويمثل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز القدرة على استشراف المتغيرات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما أن تكامل الجهود والخبرات بين الجهات المعنية يسهم في تسريع تبني هذه التقنيات».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «نواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية وأدوات قياس الأداء، بما في ذلك حوكمة سوق تبريد المناطق وتطبيق أداة قياس الاقتصاد الدائري، لدعم كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إدارة الطلب على الطاقة، وقياس أثر المبادرات وفق مؤشرات واضحة تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي».