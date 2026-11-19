أنجزت شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر»، المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات الإقلاع والهبوط العمودي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محطة دبي مارينا للتاكسي الجوي، التي عُرفت برمز النداء «VMR»، وحصلت رسمياً على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL» تجارياً، ليصبح أول مسار دائم في العالم للتاكسي الجوي الكهربائي بين محطتين جاهزاً للتشغيل عبر ربطها بالمحطة الرئيسة «VDX» قرب مطار دبي الدولي.

وستتولى شركة «جوبي أفييشن» تشغيل الرحلات بطائرات مناسبة للبيئات الحضرية تتميز بانعدام الانبعاثات، وانخفاض الضوضاء وسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة، لتقليص زمن الرحلة بين المحطتين إلى أقل من 10 دقائق مقارنة بنحو 35 دقيقة بالسيارة، على أن يبدأ التشغيل التجاري فور استكمال الموافقات التشغيلية ومتطلبات الجاهزية، علماً بأن «جوبي» تجري رحلات تجريبية مأهولة في دبي منذ يونيو 2025، وأنجزت في نوفمبر من العام نفسه أول رحلة من نقطة إلى نقطة في الدولة بين موقع اختباراتها في مرغم ومطار آل مكتوم الدولي.

وتُعد «VMR» ثاني محطة مكتملة ومعتمدة بموجب لوائح «CAR AGA Part VFI» بعد «VDX»، وتقع بجوار الجامعة الأميركية في دبي وعلى مسافة قصيرة سيراً من محطة مترو الفردان للصرافة لتوفير ربط متعدد الوسائط يصل مناطق السكن والترفيه في دبي مارينا بمناطق الأعمال والتكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، وتستوعب ما يصل إلى 21 ألف عملية هبوط و84 ألف راكب سنوياً، وتضم مبنى للركاب وشاحناً ومنطقة مرتفعة واحدة للهبوط والإقلاع «TLOF»، وساحة لإيقاف الطائرات تتيح استمرار الرحلات بطائرة أخرى من دون إعاقة، مع تطبيق معايير تصميم مرافق الطيران البحرية بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز السلامة والكفاءة والمتانة، بينما يجري تطوير محطتين إضافيتين في وسط مدينة دبي ونخلة جميرا، لتشكيل الشبكة الأولية للتاكسي الجوي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات رئيس لجنة التنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية، أحمد بهروزيان، أن إنجاز واعتماد المحطة يطوران منظومة التنقل الذكي والمستدام عبر وسيلة تتكامل مع المواصلات العامة، وتربط الوجهات الرئيسة بسلاسة، بينما أوضح المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني،

المهندس عقيل أحمد الزرعوني، أن وجود محطتين معتمدتين في دبي يعزز جاهزية البنية التحتية للتنقل الجوي المتقدم بالدولة، ضمن إطار تنظيمي تتصدره السلامة والتعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية وشركاء القطاع.

من جانبه، وصف مدير في شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر»، أديسون فيريل، اعتماد المحطتين بالسابقة العالمية التي تحول التنقل الجوي المتقدم إلى واقع عملي بالتعاون بين «سكاي بورتس» و«طرق دبي» و«جوبي أفييشن» و«الطيران المدني»، بينما أشار المدير العام لشركة «جوبي أفييشن» في دولة الإمارات، أنتوني الخوري، إلى انتقال الشركة إلى مرحلة التشغيل التجريبي واختبار المحطات بطائراتها، تمهيداً لإطلاق الخدمة التجارية التي تقلص زمن التنقل من المطار وإليه وتوسيع الشبكة لاحقاً.