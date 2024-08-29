10 أسهم تستحوذ على 44.4% من سيولة أسواق المال منذ بداية 2024

استحوذت أسهم 10 شركات مدرجة في أسواق المال المحلية، هي: «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، و«الخليج للملاحة القابضة»، فضلاً عن «هيئة كهرباء ومياه دبي» و«العالمية القابضة» و«ألفا ظبي القابضة» و«الدار العقارية»، و«ملتیبلاي» و«أدنوك للحفر»، على نسبة 44.4% من سيولة أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة، أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات سوقي دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الـ10، خلال فترة الرصد، بلغ نحو 110.22 مليارات درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في أسواق المال المحلية ككل إلى نحو 248.21 مليار درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 13.60 مليار درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو ثمانية مليارات درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بنحو 6.1 مليارات درهم، ومن ثم سهم «الخليج للملاحة القابضة» بنحو 2.915 مليار درهم، تلاه سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنحو 2.408 مليار درهم.

أما في سوق أبوظبي، فتصدر نشاط السوق من حيث السيولة، سهم «العالمية القابضة» بنحو 35.207 مليار درهم، تلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بنحو 13.84 مليار درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بنحو 9.8 مليارات درهم، وسهم «مجموعة ملتيبلاي» بنحو 9.68 مليارات درهم، ومن ثم سهم «أدنوك للحفر» بنحو 9.68 مليارات درهم.

يشار إلى أنه خلال الفترة منذ نهاية آخر جلسة للعام الماضي وحتى نهاية جلسة أمس، والتي بلغت فيها أيام التداول نحو 165 جلسة، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 6.5%، وبلغ مستوى 4324.2 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) في تلك الفترة بنسبة 3.02%، وبلغ مستوى 9288.93 نقطة.