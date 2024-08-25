الذهب يسجل مستويات قياسية تنشّط تجارة العملات والمشغولات المستعملة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها مسجلة مستويات قياسية جديدة، أمس، في أعلى مستوى تاريخي لها، محققة زيادات بقيم راوحت بين 75 فلساً و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليتجاوز إجمالي زيادات الغرام خلال أسبوعين 12 درهماً.

وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن مواصلة الزيادات السعرية للذهب بشكل غير مسبوق نشطت بيع المشغولات الذهبية المستعملة، والعملات والسبائك للمتاجر، في وقت شهدت فيه الأسواق بطئاً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك: «كان للارتفاعات السعرية التدريجية التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، والتي وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي للأسعار تحت ضغط ارتفاع الطلب في الأسواق الدولية، العديد من الانعكاسات على الأسواق المحلية، إذ نشّطت بيع المشغولات المستعملة والعملات والسبائك الذهبية للمتاجر من قِبل متعاملين، للاستفادة من فروق الأسعار، والحصول على سيولة مالية مناسبة».

من جانبه، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون: «يفضل المتعاملون بيع ما بحوزتهم من طرز قديمة للمشغولات الذهبية خلال فترات الارتفاعات الكبيرة للأسعار، لهذا السبب نشطت تجارة بيع المشغولات الذهبية المستعملة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة من قِبل بعض المتعاملين»، لافتاً إلى أن المتعاملين يعاودون شراء الطرز الحديثة من الذهب خلال فترات تراجع الأسعار.

وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية الكبيرة أسهمت في بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، مع استمرار الطلب من قِبل الأفواج السياحية التي تميل لشراء الهدايا التذكارية قليلة الوزن من الذهب.

وفي السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي: «كان للارتفاعات السعرية للمعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة تأثيرات مختلفة في الأسواق المحلية، من أبرزها وجود نشاط كبير في تجارة العملات والسبائك الذهبية من قِبل بعض المتعاملين الذين يعيدون بيعها للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية»، معتبراً أن العديد من المتعاملين يفضلون بيع المشغولات الذهبية المستعملة من طُرز قديمة خلال ذروة الزيادات السعرية الكبيرة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 304.25 دراهم بارتفاع قيمته 1.5 درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 281.75 درهماً، بزيادة قدرها درهم واحد.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 272.75 درهماً، بارتفاع 75 فلساً، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 233.75 درهماً، بزيادة بلغت 75 فلساً أيضاً.

• تجار: الأسواق تشهد استمراراً في الطلب من قِبل السياح، وبطئاً في مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة.