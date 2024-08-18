أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ازدادت بقيم راوحت بين 7.75 و10.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيادات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر، والتي سجلت معدلات غير مسبوقة بسبب الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات في الأسواق العالمية، حفّزت متعاملين على بيع السبائك، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن استمرار الطلب من السياح لشراء هدايا المشغولات الذهبية، لكن من القطع ذات الأوزان الخفيفة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 303.75 دراهم بارتفاع قيمته 10.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 281.25 درهماً بزيادة قدرها 10 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 272.25 درهماً بارتفاع بلغ 9.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 233.25 درهماً بزيادة قدرها 7.75 دراهم.

إلى ذلك، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، تُعد الأعلى تاريخياً، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية من زيادة الطلب والمتغيرات الجيوسياسية العالمية، لافتاً إلى أن تلك الزيادات لها انعكاسات وتأثيرات مختلفة على الأسواق المحلية، منها زيادة إقبال متعاملين على بيع السبائك لديهم إلى المتاجر للاستفادة من الارتفاعات السعرية الكبيرة.

وأضاف أن الإقبال على بيع السبائك والعملات الذهبية بدأ يظهر في الأسواق، متوقعاً أن تزداد وتيرته خلال اليومين المقبلين. وأكد أن الارتفاعات السعرية الأخيرة لم تحدّ من الطلب وإقبال السياح على شراء المشغولات مع تركزها بشكل أكبر في القطع ذات الأوزان الخفيفة.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليكر، إن وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حفز بعض المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للاستفادة من الفروق السعرية، مشيراً إلى أن معظم عمليات البيع تركزت في القطع ذات الأوزان المتوسطة، مع ترقب متعاملين ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، توقع مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، أنه في حال استمرار الزيادات السعرية للمعدن الأصفر عند معدلاتها العالية، فإن بيع السبائك من قبل بعض المتعاملين، سيكون بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن شراء المشغولات الذهبية يشهد بطئاً في ظل الارتفاعات السعرية الأخيرة، لكنه أكد أن مبيعات السياح لاتزال نشطة، بالنسبة للمشغولات ذات الأوزان الخفيفة.