سوق دبي يربح 4.4 مليارات درهم في 3 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 4.4 مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وتوالي إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 706.112 مليارات درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 710.503 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

ومنذ بداية الأسبوع صعد مؤشر السوق بنسبة 0.43%، بما يعادل 18.3 نقطة إلى مستوى 4213.42 نقطة من مستوى 4195.15 نقطة، مستعيداً بذلك مستوى 4200 نقطة من جديد.

وعلى المستوى اليومي عادت أسواق الأسهم المحلية لحصد مكاسبها، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس 0.69%، بتداولات بلغت 203.82 ملايين درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.55%، بالغاً مستوى 9225.61 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 964.68 مليون درهم.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال جلسة أمس الأربعاء، نحو 7.34 ملايين درهم، بعد مشتريات بقيمة 108.13 ملايين درهم، ومبيعات بقيمة 100.78 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 103.034ملايين درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 95.69 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 7.34 ملايين درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 149.47 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 126.59 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 22.88 مليون درهم، محصلة «شراء».

بدورها، بلغت قيمة مبيعات الأفراد 77.22 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 54.35 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 22.88 مليون درهم.

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الأنصاري للوساطة المالية»، عبدالقادر شعث، إن الأداء بأسواق المال المحلية ممتاز، حيث إن استعادة مؤشر سوق دبي المالي مستويات 4200 نقطة، واستقرار سوق أبوظبي فوق مستوى 9200 نقطة، إشارة جيدة، لافتاً إلى أن مستويات السيولة المتراجعة في كلا السوقين سببها الرئيس حالة الترقب التي لاتزال تسيطر على معظم المتعاملين، لاسيما الأجانب، للمزيد من التأكد من استقرار أداء الأسواق العالمية أو صدور أي بيانات خاصة بحالة الركود العالمي، خصوصاً في ظل ازدياد المخاوف بـ«وول ستريت» حلال جلسة أول من أمس.

وتوقع أن يصعد سوق دبي المالي ويتجه إلى 4250 نقطة، ومنها إلى مستويات أعلى بدعم الشراء الانتقائي في ظل مواصلة الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة.

