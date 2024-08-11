انخفاضات بأسعار الذهب تصل إلى 5.5 دراهم للغرام في أسبوع

انخفضت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي بقيم تراوح بين أربعة و5.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

ويأتي تراجع أسعار المعدن الأصفر عقب ارتفاعات كبيرة استمرت أسبوعين بقيم بلغت 11 درهماً للغرام.

وذكر مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع أسعار الذهب انعكس إيجاباً على الأسواق من خلال زيادة الطلب على المشغولات الجديدة، سواء من قبل المقيمين أو من السياح.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 293.5 درهماً، نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض قيمته 5.25 دراهم، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 271.25 درهماً، بتراجع قدره 5.5 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 263 درهماً، بانخفاض بلغ 4.75 دراهم، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 225.5 درهماً، بتراجع قدره أربعة دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «بازل للمجوهرات»، علي اليافعي، إن الأسواق المحلية شهدت معدلات إقبال ملحوظة على شراء هدايا المشغولات الذهبية سواء من المقيمين أو السياح، خصوصاً في أسواق دبي، وذلك بدعم من تراجع أسعار المعدن الأصفر.

وتوقع أن تشهد الأسواق استمرار الطلب على المشغولات خلال اليومين المقبلين مع توجه بعض المتعاملين لشراء هدايا من العملات الذهبية والسبائك.

من جهته، قال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن انخفاض أسعار الذهب بمعدلات كبيرة عقب الارتفاعات التي سجلها أخيراً، حفزت عدداً من المتعاملين لشراء مشغولات جديدة.

وأضاف أن منافذ البيع تشهد أيضاً إقبالاً من بعض المتعاملين لشراء هدايا من العملات الذهبية والسبائك بأوزان خفيفة ومتوسطة، مع تزايد الثقة في شراء الذهب لأغراض الادخار، ومع تزايد التوقعات بارتفاعات سعرية مقبلة في أسعار المعدن الأصفر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية بالعالم.

بدوره، أكد مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، أن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة كان له تأثيرات إيجابية لافتة على تنشيط الطلب على مبيعات المشغولات في الأسواق المحلية، خصوصاً أن الانخفاضات تأتي عقب أسبوعين من الارتفاعات المتتالية بمعدلات كبيرة، متوقعاً استمرار الطلب في الأسواق بالوتيرة نفسها خلال الأيام المقبلة، لاسيما في حال استقرار الأسعار أو تسجيل معدلات تراجع جديدة.