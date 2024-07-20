الزيادات السعرية تنعش تجارة السبائك والعملات الذهبية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة زيادة في مؤشراتها بنهاية الأسبوع بين 50 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي الزيادات التي سجلها المعدن الأصفر خلال ثلاثة أسابيع نحو 11.5 درهماً.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن استمرار الزيادات السعرية للمعدن الأصفر للأسبوع الثالث على التوالي أنعش قطاع تجارة السبائك الذهبية من خلال تحفيز العديد من المتعاملين لبيع منتجات للسبائك والعملات، للمتاجر، فيما اتجه متعاملون لشراء سبائك بأوزان صغيرة ومتوسطة، مع توقعات استمرار مواصلة الزيادات خلال الفترات المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 292.5 درهماً، بارتفاع درهم واحد، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 270.75 درهماً، بزيادة 75 فلساً، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 262.25 درهماً، بارتفاع 50 فلساً، كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 224.75 درهماً، بزيادة 50 فلساً.

وقال مدير متجر «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق تشهد حالياً انتعاشاً في قطاع تجارة السبائك والعملات الذهبية، بدعم من الزيادات السعرية»، لافتاً إلى أن «الارتفاع حفز متعاملين لبيع منتجات لديهم بأوزان صغيرة ومتوسطة للمتاجر، فيما اتجه متعاملون لشراء بعض المنتجات، مع توقعات استمرار الزيادات السعرية بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، وفقاً لضغوط ومتغيرات الاقتصاديات الدولية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر».

من جهته، أكد مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، أن «مواصلة أسعار الذهب للارتفاع حفز العديد من المتعاملين على بيع منتجات بحوزتهم من السبائك والعملات للمتاجر»، لافتاً إلى أن «مبيعات المشغولات الجديدة شهدت محدودية في الطلب، في ظل استمرار الزيادات السعرية للمعدن الأصفر، واقتصرت مؤشرات الطلب على الأفواج السياحية».

واعتبر مسؤول المبيعات في متجر «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، أن «إقبال متعاملين على بيع منتجات متوسطة وصغيرة الحجم من السبائك والعملات للمتاجر، بدعم من مواصلة ارتفاع الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي، استحوذ على الحصص الأكبر من قطاع تجارة السبائك، مقابل بعض عمليات الشراء من متعاملين لمنتجات عملات وسبائك في إطار التحوط والتوقعات لزيادات سعرية خلال الفترات المقبلة».