منافذ بيع تتيح «تجهيز الأضحية» وتسليمها للمستهلك دون زيارة «المقاصب»

في سياسة تسويقية جديدة ولافتة، أتاحت منافذ بيع لتجارة التجزئة، أخيراً، حجز وشراء الأضاحي وتجهيزها وتسليمها للمستهلك من فروعها خلال أيام عيد الأضحى، دون الحاجة إلى زيارة أسواق المواشي التقليدية والمقاصب خلال أيام عيد الأضحى.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن الخدمة الجديدة الخاصة بالأضاحي التي تقدمها منافذ بيع و«تعاونيات»، تتيح بدائل إضافية لهم وتُعفيهم من زيارة المقاصب، وتجنبهم الازدحام، في وقت رأى فيه مسؤولون في تجارة التجزئة، أن تنافسية منافذ البيع في ذلك المجال تتيح قيمة مضافة جديدة للمستهلكين، وخيارات جديدة للحصول على الأضاحي.

وتفصيلاً، قال المستهلك يوسف عبدالعزيز: «شهدت الأسواق المحلية أخيراً تنافسية بين منافذ البيع في تقديم خدمات حجز الأضاحي عبر فروع تلك المنافذ، وتسليمها للمستهلك خلال أيام عيد الأضحى جاهزة بحسب الطلب».

بدوره، قال المستهلك أشرف طارق: «أصبحت سوق الأضاحي مجالاً تنافسياً جديداً بين منافذ البيع في تجارة التجزئة المحلية، بعد إطلاق خدمة حجز وبيع الأضاحي».

وأضاف: «الأسعار التي تطرحها منافذ البيع أعلى مقارنة بالأسواق التقليدية، وبمعدلات متباينة، لكن ذلك يعود إلى الخدمات الإضافية الخاصة بشراء وحجز الأضاحي، وتجهيز الأضحية وتقديمها للمستهلك في مرحلتها النهائية».

وفي السياق نفسه، قال المستهلك علي جمال: «تتيح الخدمة الجديدة لحجز وشراء الأضاحي من منافذ تجارة التجزئة بدائل إضافية جديدة للمستهلكين، تمكّنهم من الاختيار دون الحاجة إلى زيارة أسواق المواشي، مع تحمل فروق سعرية مقابل الخدمات المقدمة».

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي: «تلبي خدمات الأضاحي في منافذ البيع والتعاونيات احتياجات المستهلكين خلال موسم عيد الأضحى، عبر تقديم خدمات إضافية تيسر على الأسر المستهلكة شراء الأضاحي، عبر حجزها والحصول عليها جاهزة في منافذ البيع». وأكد البستكي أن «تنافسية الأسواق في هذا المجال تتيح قيمة مضافة جديدة للمستهلكين، وخيارات إضافية موسّعة للحصول على الأضاحي».

من جهته، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة: «طرحت (التعاونية) عروضاً لحجز الأضاحي من الفروع، أو من خلال المتجر الإلكتروني للتعاونية، ما يتيح للأسر المستهلكة خيارات إضافية جديدة للحصول على الأضاحي بشكل أكثر سهولة».

وأضاف: «تم الإعلان عن خيارات حجز الأضاحي وفق أسعار متباينة، ما يتيح للمستهلك اختيار ما يناسبه، وفق احتياجاته وميزانيته».

وأوضح أن «خدمات حجز وتسليم الأضاحي في (التعاونية) تشمل تجهيز الأضحية مجاناً، وفق الاشتراطات المعتمدة والمعايير الصحية المتبعة، فيما يتم تحديد تواريخ الاستلام، والتواصل مع المستهلكين عقب وصول الأضاحي من المقصب».

أما مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، فقال: «أتاحت المجموعة خدمة حجز الأضاحي عبر مكاتب خدمة المتعاملين في مختلف الفروع التابعة للمجموعة في الأسواق المحلية، لمواكبة احتياجات المستهلكين خلال عيد الأضحى».

وأوضح أن «تجهيز جميع الأضاحي يتم في المقصب، مع خيار تسليمها في الفروع خلال أيام العيد».

الشراء «أون لاين»

قال رئيس مجلس إدارة شركة «العنود» لتجارة وتوريد المواشي، محمد عبد الله: «تشهد الأسواق المحلية حالياً خيارات أكثر توسعاً في مجال بيع الأضاحي، مقارنة بفترات سابقة كانت تعتمد على الشراء التقليدي من أسواق المواشي، ثم تجهيز الأضحية في المقاصب». وأضاف: «أصبح الشراء عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية أحد خيارات الشراء، تجنّباً للازدحام في أسواق المواشي والمقاصب».

وتابع: «الفروق السعرية للشراء من الأسواق التقليدية والطلب (أون لاين) محدودة، وتراوح بين 10 و15%، لكن هناك قيمة مضافة تتمثل في خدمات تجهيز الأضحية وتسليمها، فضلاً عن تجنب الازدحام في الطرق والأسواق والمقاصب».