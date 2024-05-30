الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.84 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.84 مليار درهم، خلال تعاملات ثالث جلسات الأسبوع، أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» وتنفيذ صفقات كبيرة على «دريك آند سكل» الذي تصدر النشاط بدبي، وعاد للتداول أمس، بعد أن تم إيقافه عن التداول في نوفمبر من عام 2018، بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة والتي تجاوزت خمسة أضعاف رأس المال.

وتوزعت السيولة بواقع 1.116 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و723.24 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.42 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 40.74 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.33 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.66 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و669.28 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وخلال جلسة أمس، نجحت عمليات الشراء التي نفذها المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون والمؤسسات في سوق دبي المالي، في تقليل تداعيات عمليات البيع التي قادها المستثمرون الأجانب غير العرب والأفراد.

وبلغت محصلة تعاملات المستثمرين العرب والخليجيين 39.6 مليون درهم كمحصلة شراء، بعد وصول عمليات الشراء إلى 144.08 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بلغت 104.48 ملايين درهم.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي، أن محصلة شراء تعاملات المستثمرين المواطنين بلغت خلال جلسة أمس نحو 49.87 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 164.85 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 114.97 مليون درهم.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة مشتريات المؤسسات من الأسهم بسوق دبي المالي بلغ نحو 384.15 مليون درهم خلال جلسة أمس، بمحصلة شراء 9.02 ملايين درهم، بعد أن نفذوا عمليات بيع في المقابل بقيمة 375.13 مليون درهم.

وبنهاية تعاملات أمس، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3959.8 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.67%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.36%، أيضاً ليصل إلى مستوى 8710.96 نقاط.