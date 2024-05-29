بيع أرض في «مدينة محمد بن راشد» مقابل 173 مليون درهم

شهدت المبيعات العقارية في دبي، اليوم، تسجيل صفقة بيع أرض للغرض السكني في مدينة محمد بن راشد الحي 1 بقيمة 173 مليون درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض نحو 34.822 ألف قدم مربعة، بواقع 4968 درهما للقدم الواحدة.

وتضمنت الصفقات الأبرز اليوم، بيع أرض للغرض التجاري في نخلة جميرا بقيمة 45 مليون درهم، مساحتها 7736.5 قدم مربعة، بسعر 5816 درهما للقدم الواحدة.

كما نفذت صفقة في واحة سيليكون بقيمة 42.47 مليون درهم، مساحتها 141.589 ألف قدم مربعة، بواقع 300 درهم للقدم الواحدة.

وشهدت التعاملات العقارية، اليوم نحو 473 معاملات بقيمة إجمالية 1.26 مليار درهم، وزعت إلى 397 وحدة سكنية، و27 مبنى، و49 قطعة أرض.



