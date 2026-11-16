حوّل خططك إلى واقع مع قرض شخصي وفرصة للفوز بـ50,000 درهم

سواء كنت تخطط لتجديد منزلك، أو مواصلة تعليمك، أو تنظيم حفل زفافك، أو تحقيق هدف شخصي طال انتظاره، فإن الحصول على التمويل المناسب قد يكون الخطوة الأولى لتحويل هذه الخطط إلى واقع.

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه فرصة للاستفادة من قرض شخصي بمزايا تنافسية، إلى جانب الدخول في سحب للفوز بجائزة استرداد نقدي تصل قيمتها إلى 50,000 درهم.

فرصة أكبر مع قيمة قرض أعلى

يمكن للعملاء المؤهلين المشاركة في العرض عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي بصافي مبلغ لا يقل عن 100,000 درهم، حيث يمنحهم ذلك فرصتين للدخول في السحب.

كما يحصل العميل على فرصتين اضافيتين مقابل كل 50,000 درهم تزيد على مبلغ القرض الأساسي البالغ 100,000 درهم. فعلى سبيل المثال، يمنح القرض بصافي مبلغ 150,000 درهم ثلاث فرص في السحب، بينما يمنح القرض بقيمة 200,000 درهم اربع فرص، مما يعزز إمكانية الفوز بجائزة الاسترداد النقدي.

تمويل يناسب احتياجات المقيمين والإماراتيين

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني حلول تمويل مرنة تلائم الاحتياجات المختلفة، مع مبالغ قروض تصل إلى 3 ملايين درهم للمقيمين، وتصل إلى 4 ملايين درهم لمواطني دولة الإمارات.

ويتميز القرض الشخصي بأسعار فائدة تنافسية وإجراءات تقديم سلسة، ما يساعد العملاء على الوصول إلى التمويل الذي يحتاجون إليه بطريقة أكثر سهولة ومرونة.

ولا تقتصر المزايا على التمويل فحسب، إذ يمكن للعملاء الاستفادة أيضاً من بطاقة ائتمانية مجانية مع مكافآت حصرية، بالإضافة إلى تأمين ائتماني مجاني على الحياة، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.

ابدأ خططك بفرصة للفوز

تستحق خططك بداية موفقة، سواء كانت مرتبطة بتحقيق طموح شخصي، أو تغطية نفقات مهمة، أو الاستعداد لمرحلة جديدة. ومن خلال التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني، يمكنك الحصول على التمويل المناسب، إلى جانب فرصة للفوز باسترداد نقدي يصل إلى 50,000 درهم.

يسري العرض حتى 18 ديسمبر 2026، ويخضع لمعايير الأهلية والموافقة الائتمانية والشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

قدّم طلبك الآن وابدأ بتحويل خططك إلى واقع.

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