بعد توقف دام قرابة الـ6 سنوات.. سهم دريك آند سكل يعود للتداول بدبي ويقفز 29% في الساعة الأولى

قفز سهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 28.8% ليصل إلى مستوى 0.32 درهم وذلك في الساعة الأولى من أول جلساته اليوم، بعد تم إيقافه عن التداول في نوفمبر من العام 2018.

وفي ذات الساعة من جلسة اليوم، بلغ حجم التداول على السهم 89.58 مليون سهم محققا ما قيمته 28.84 مليون درهم من خلال تنفيذ 475 صفقة.

وكانت شركة دريك آند سكل ذكرت أنه سيتم إعادة تداول سهمها في سوق دبي المالي اليوم بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتم في مستهل جلسة اليوم إعادة التداول على سهم الشركة على سعر 25 فلسا للسهم، وهو السعر الذي تمت على أساسه الزيادة الأخيرة برأس المال. وستكون الحدود السعرية مفتوحة في اليوم الأول للتداول.

يذكر أن سهم الشركة قد أوقف عن التداول في نوفمبر من العام 2018 بسبب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة والتي تجاوزت 5 أضعاف رأس المال.

ومؤخرًا، عينت الشركة أخيراً «شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية»، كمزود للسيولة لأسهمها التي ستبدأ تداولها في سوق دبي المالي.