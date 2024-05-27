تراجع الذهب يُحسّن الطلب على المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب تراجعاً في مؤشراتها نهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 7.75 و10 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر عقب أسبوعين من الارتفاعات المتتالية حسّن الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية تدريجياً، لافتين إلى أن بعض المتعاملين يترقبون مزيداً من التراجع.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 282.5 درهماً بانخفاض قيمته 10 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 261.75 درهماً بتراجع قدره تسعة دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 253.25 درهماً بانخفاض بلغ 8.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 217 درهماً بتراجع بلغ 7.75 دراهم.

وقال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للتراجع عقب سلسلة الارتفاعات الأخيرة، انعكست إيجاباً على الأسواق التي تشهد معدلات تحسّن تدريجية وبنسب متباينة في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة».

وتوقع أن تشهد المبيعات تحسناً خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر، خصوصاً عند تسجيل مزيد من الانخفاضات التي ستحفز المتعاملين على الشراء.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«شركة مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن «منافذ البيع سجلت معدلات تحسّن في الإقبال على المبيعات، أخيراً، بدعم من تراجع أسعار الذهب، ونشاط الطلب من الأفواج السياحية التي تفضل شراء الهدايا التذكارية من المجوهرات والمشغولات الذهبية»، متوقعاً تحسّن المبيعات بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت تحسّناً نسبياً في الطلب على المشغولات الذهبية».

وأضاف: «يفضل بعض المتعاملين عدم التعجل في الشراء، ترقباً لتسجيل الذهب تراجعات سعرية إضافية، وهو ما يزيد من التوقعات في ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة، سواء مع استقرار الأسعار الحالية، أو تحقيق تراجعات سعرية جديدة للذهب».