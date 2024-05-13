الأسهم المحلية تربح مليار درهم في مستهل تعاملات الأسبوع

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها بنهاية مستهل جلسات الأسبوع تعاملات اليوم الاثنين، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو مليار درهم، مع تركيز المستثمرين على اقتناص الفرص بالشركات القيادية تزامنًا مع توالي الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.517 تريليونات درهم في نهاية أخر جلسات تداول بالأسبوع الماضي، إلى 3.518 تريليونات درهم في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، موزعة بواقع 2.811 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 707.47 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات اليوم بنسبة طفيفة بلغت 0.006% ليرتفع إلى مستوى 4173.28 نقطة، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم العقارات والخدمات. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.031%، ليصعد إلى مستوى 9093.17 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.22 مليار درهم، موزعة بواقع 869.68 مليون درهم في سوق أبوظبي، و349.25 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 374 مليون سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 24.68 ألف صفقة.

وفي سوق دبي، تصدر النشاط سهم إعمار العقارية بنحو 62.78 مليون درهم بعد صعوده بنسبة 1.49% بالغا 8.15 درهم، تلاه سهم «سبينس» المدرج مؤخرا بسيولة بلغت 39.7مليون درهم، متراجعاً بنسبة 4.3%، ثم سهم مصرف عجمان، بسيولة بلغت 27.34 مليون درهم بعد تراجعه بنحو 4.06%.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة»، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق، بعد صعوده بنسبة 10.3%، بالغاً مستوى 1.5 درهم، بسيولة تخطت 1.5 ألف درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته على قائمة الأكثر نشاطاً بالسوق، بسيولة بلغت 192.87 مليون درهم، بعد ارتفاعه بنسبة 0.13%، بالغاً مستوى 400 درهما، تلاه من حيث النشاط سهم «ألفا ظبي» بنحو 86.28 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 1.28%.