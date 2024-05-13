تجار: ارتفاع الذهب يحفز على شراء سبائك «الأوزان الصغيرة»

عادت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي إلى الارتفاع بقيم راوحت بين 5.50 و7.75 دراهم للغرام بمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة. وقال تجار ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، أسهمت في بطء الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، في وقت حفز فيه الارتفاع السعري على شراء سبائك بأوزان متوسطة، تحوطاً من ارتفاعات سعرية جديدة». وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً نحو 285.75 درهماً بارتفاع 7.75 دراهم، فيما سجل الغرام من عيار 22 قيراطاً نحو 264.75 درهماً بزيادة 6.75 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 256.25 درهماً بارتفاع 6.5 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 219.5 درهماً بزيادة 5.50 دراهم.

وقال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكش داهناك: «شهدت الأسواق بطئاً في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، تأثراً بعودة أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، ما دفع متعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء». وأضاف: «يتجه بعض المتعاملين لشراء سبائك بأوزان متوسطة، مع توقع تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة».

من جهته، اتفق مدير المبيعات في محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، في أن «عودة المعدن الأصفر إلى تسجيل ارتفاعات سعرية كبيرة، خفّض الإقبال على المشغولات الجديدة، في وقت شهدت فيه الأسواق طلباً على العُملات والسبائك من الأوزان المتوسطة».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، إن «توجه مؤشر أسعار الذهب للارتفاع، دفع متعاملين إلى تأجيل الشراء، أملاً في عودة الأسعار إلى مسارها التنازلي الذي سجلته خلال الأسابيع السابقة».