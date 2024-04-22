الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.38 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.38 مليار درهم في ختام تعاملات (الاثنين)، مستهل جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 996.18 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و383.91 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 633.36 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.22 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.508 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.795 تريليون درهم بنهاية التعاملات، وبلغت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي نحو 713.25 مليار درهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة بلغت 0.16% عند مستوى 4167.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.55% عند مستوى 9075.7 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 0.12% عند 8.3 دراهم، وبتداولات قاربت 103.96 ملايين درهم، فيما قفز سهم «الخليج للملاحة» 3.67% بالغاً 7.06 دراهم بسيولة بلغت 44.24 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته بين الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة 197.28 ملايين درهم، فيما هبط سهم «ألفا ظبي» بنسبة 5.34%، مع سيولة بلغت 86.41 مليون درهم.