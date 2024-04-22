الذهب يواصل الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها إلى مستويات قياسية جديدة، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 4.5 و5.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي ارتفاعات سعر غرام الذهب خلال أربعة أسابيع إلى 25.25 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن مواصلة الذهب تسجيل زيادات سعرية غير مسبوقة أبطأ الطلب على المشغولات الذهبية، وحفز مبيعات السبائك والعملات الذهبية من قبل المتعاملين للمتاجر.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 289.5 درهماً، بارتفاع قيمته 5.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 268.25 درهماً بزيادة قدرها 5.5 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 259.5 درهماً بارتفاع بلغ 5.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 222.5 درهماً بزيادة 4.5 دراهم.

وقال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الفنان»، ديليب بتني، إن «الارتفاعات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر، ووصوله إلى معدلات قياسية غير مسبوقة أخيراً، أسهمت في بطء الطلب على مبيعات المشغولات، مقابل ارتفاع في تعاملات السبائك والعملات الذهبية».

وقال: «تأثرت مبيعات المشغولات الذهبية خلال فترة المنخفض الجوي، لكن إعادة افتتاح المتاجر شهدت تركيزاً كبيراً في بيع السبائك والعملات للمتاجر».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجي باليكرا، إن «استمرار أسعار الذهب في التحليق إلى مستويات قياسية جديدة حفز مبيعات السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية عقب الارتفاعات الكبيرة».

في السياق نفسه، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «المنخفض الجوي جعل العديد من المتعاملين يؤجلون قرارات الشراء»، متفقاً على أن استئناف النشاط في الأسواق حفز المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من سبائك وعملات ذهبية للمتاجر.