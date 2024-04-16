"نايت فرانك": 1.7 مليار دولار مبيعات المنازل الفاخرة بدبي خلال الربع الأول

نمت مبيعات المنازل الفاخرة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6 % إلى 1.73 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الأول من عام 2023، الأمر الذي يعزى إلى بروز دبي كسوق العقارات الفاخرة الأكثر نشاطاً في العالم، للعقارات بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي وفق تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك".

ووفق "نايت فرانك"، فقد تم تسجيل 105 عمليات بيع للمنازل الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وبحسب ما أوردته "نايت فرانك"، سجلت دبي في العام الماضي 431 عملية بيع للمنازل التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكي، مما يشكل زيادة تقدر بنحو 80% عن أقرب منافسيها "لندن" التي حققت 240 عملية بيع، لتحتل نيويورك بـ 211 عملية بيع المركز الثالث في أسواق المنازل الفاخرة الأكثر نشاطا في العالم خلال عام 2023.

وقال فيصل دوراني الشريك - رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، إن مستوى النشاط في سوق العقارات في دبي يواصل تحسنه، وخاصة في فئة العقارات الفاخرة، بتنافس مستمر من الأفراد الدوليين ذوي القدرة المالية العالية على اقتناء أعلى فئات المنازل في المدينة.

وأضاف : ينعكس التركيز الكبير للأثرياء العالميين على دبي بشكل أوضح من خلال الانخفاض السريع في حجم المنازل المُعروضة للبيع، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، حيث انخفضت بنسبة 59% في جميع أنحاء المدينة خلال الـ 12 شهراً الماضية لتصل إلى 864 منزلاً فقط.

وأوضح : بعد نموه بنسبة 16.3% في عام 2023، مع زيادة غير مسبوقة بنسبة 44.4% خلال عام 2022، نما سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي بنسبة 26.3% خلال الـ 12 شهراً الماضية، مما يجعله بسهولة واحداً من أسرع الأسواق العقارية نمواً، إن لم يكن الأسرع، على مستوى العالم، وبالرغم من أن معدلات النمو هذه تبدو هائلة، إلا أنها لا تقلل من حقيقة أن سوق المنازل الفاخرة في دبي لا تزال واحدة من أكثر الأسواق بأسعار معقولة في العالم.

ووفق "نايت فرانك"، سجّلت نخلة جميرا صفقات بقيمة 628 مليون دولار أمريكي، وهيمنت على سوق المنازل الفاخرة خلال الربع الأول، حيث شكلت 36.3% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما جاءت جزيرة خليج جميرا (11.1%) ودبي هيلز استيت (7%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وبينما تصدرت نخلة جميرا (39) المجموعة أيضاً من حيث عدد المنازل الفاخرة المباعة بشكل إجمالي، سجّلت نخلة جبل علي (10) والخليج التجاري 7 مبيعات منازل فاخرة أكثر من جزيرة جميرا باي ودبي هيلز.

وفقاً لـ "نايت فرانك"، هناك أسواق أخرى تتميز بسرعة، بعيداً عن المناطق التي تجذب الانتباه مثل نخلة جميرا، وجزيرة خليج جميرا، وتلال الإمارات، فعلى سبيل المثال، تبرز منطقة دبي هيلز إستيت كواحدة من الأسواق التي تستحق متابعتها.

وقال ويل ماكينتوش، الشريك الإقليمي ورئيس قسم العقارات السكنية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "نايت فرانك": لقد شهدت دبي هيلز استيت تطوراً منذ مدة، ليس فقط كواحدة من أكثر الأسواق المفضلة في دبي للمشترين المحليين، بل أصبحت سوقاً للعقارات الفاخرة الأكثر طلباً والتي تزداد نشاطاً بشكل كبير أيضاً.

وشهد السوق العقاري السكني الرئيسي في دبي، الذي يشمل نخلة جميرا وجزيرة خليج جميرا وتلال الإمارات، طفرة في الأداء أيضاً، وفقاً لـ"نايت فرانك".