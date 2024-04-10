مشتريات قوية تصعد بالذهب إلى 2345 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتقترب من الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم الأميركية بحثاً عن مؤشرات جديدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2345.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولاراً، أول من أمس. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2363.50 دولاراً.

وقال كبير محللي السوق في «كيه.سي.إم» للتجارة، تيم ووترر: «الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة، ما دفع الأسعار إلى مستويات أعلى، واحداً تلو الآخر».

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق (5.25 و5.50%) في مارس.

وبعد صدور تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، قلصت السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين من ثلاثة أو أربعة قبل بضعة أسابيع، وفقاً لتطبيق احتمالية تحريك أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.90 دولاراً للأوقية.