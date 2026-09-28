انخفاض أسعار الذهب و المعادن النفيسة الأخرى

انخفضت أسعار الذهب ⁠بأكثر من واحد بالمئة اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 4223.95 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​1.5 بالمئة إلى 4257.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة ​إلى 62.64 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.1

بالمئة ⁠إلى 1741.45 دولار. ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1239.95 دولار.