ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع النفط وترقب الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تلقيها دعما ​من تراجع أسعار النفط، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات جديدة لمسار سياسة البنك المركزي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:59 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.54 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1642.29 دولار، ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة ‌إلى 1129.13 دولار.