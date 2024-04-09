«العليان» و«لونيت» تستحوذان على حصص في «آي سي دي بروكفيلد بليس»

أعلنت كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD» وشركة بروكفيلد، أمس، عن عقد اتفاقية مع شركتي «العليان المالية» و«لونيت»، لبيع 49% من حصتهما في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، الواقعة في مركز دبي المالي العالمي.

وعند إتمام الاتفاقية، ستمتلك كل من «لونيت»، من خلال أحد صناديقها، وشركة «العليان» المالية 24.5% لكل منهما من أسهم حقوق الملكية في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، في حين ستحتفظ كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد بحصة إجمالية تبلغ 51% من ملكية الشركة، موزعة بين الطرفين بالتساوي.

وتعد هذه الصفقة أكبر صفقة عقارية مؤسسية لأصول فردية لطرف ثالث في دولة الإمارات، كما أنها إحدى أكبر صفقات بيع مبنى تجاري في العالم منذ عام 2020. وترتقي هذه الصفقة الاستراتيجية بمعايير الاستثمار في العقارات من ناحية الجودة وتوسيع النطاق على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتماشى استحواذ «لونيت» على حصة في «آي سي دي بروكفيلد بليس» مع استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد، ويسهم في تعزيز محفظتها من الأصول العقارية. كما يؤكد هذا الاستحواذ الذي تم عن طريق أحد صناديق «لونيت»، على التزام الشركة بالقيام باستثمارات استراتيجية في أصول عقارية عالية الجودة على الصعيد العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»، خالد البخيت: «بات (آي سي دي بروكفيلد بليس) في فترة وجيزة من أهم المعالم وأكثر الوجهات المرغوبة في دبي للأعمال والترفيه على حدٍ سواء، ويشرّفنا الترحيب بشركَتي لونيت والعليان كشركاء موثوقين لنا، وتبرز هذه الصفقة الثقة بهذا المشروع الرائد، والابتكار الذي يميز قطاع العقارات في دبي».

من جانبه، قال الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة «بروكفيلد»، جاد اللون: «يسعدنا الترحيب بشركَتي لونيت والعليان، ونفتخر بشراكتنا مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويعكس هذا الاستثمار الطلب المستمر على مباني المكاتب الفاخرة المماثلة لـ(آي سي دي بروكفيلد بليس)، كما يؤكد مواصلة رؤوس الأموال البحث عن العقارات ذات البنية التحتية المميزة على مستوى العالم».