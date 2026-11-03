"أليا" تؤسس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت "أليا"، المنصة المؤسسية الجديدة المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة بدول مجلس التعاون الخليجي، عن تأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بالتزامن مع أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي وتطوير مشاريع سكنية وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ والحوكمة المؤسسية.

وتحظى المنصة بدعم شركتي "بروكفيلد" العالمية للاستثمار، و"لونيت"، شركة الاستثمار العالمية المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار أميركي.

ويتيح تأسيس المقر الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي للمنصة الاستفادة من المنظومة المالية والتنظيمية المتكاملة التي يوفرها المركز، وتعزيز ارتباطها بالمؤسسات الاستثمارية والخبرات العالمية، بما يدعم خططها التوسعية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتخضع "أليا" لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تُمارس في مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه.

وقال أوتو دراير، الرئيس التنفيذي لشركة "أليا"، إن إطلاق المنصة بدعم من "بروكفيلد" و"لونيت" يمثل خطوة نحو بناء نموذج مؤسسي للتطوير العقاري يستند إلى معايير راسخة للحوكمة والشفافية، معرباً عن سعادته بافتتاح المقر الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، أن المركز يواصل استقطاب الشركات المدعومة من مؤسسات عالمية، والتي تختار دبي مقراً لنمو أعمالها الإقليمية على المدى الطويل.

وأضاف أن اختيار "أليا" مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً يعكس قوة المنظومة المؤسسية التي يوفرها المركز، ودوره في ربط الشركات برؤوس الأموال والخبرات والشراكات اللازمة لدعم توسعها، مؤكداً حرص المركز على دعم خطط المنصة وتعزيز حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.