منافذ بيع تستعد لعيد الفطر بعروض تخفيضات مبكّرة

طرحت منافذ بيع لتجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة، خلال الفترة الأخيرة، عروض تخفيضات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية لها تخفيضات بنسب تراوح بين 15 و65%، شملت سلعاً متنوعة، من أبرزها اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، والشوكولاتة والحلوى والمكسّرات، والفواكه والخضراوات، ومنتجات الألبان، والزيوت، والأرز، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات العناية والتجميل.

واعتبر مستهلكون الطرح المبكر للعروض إيجابياً، إذ يتيح فرصاً أكبر للتسوق، وعلى مرات متعددة، ما يجنبهم الازدحام، مطالبين بمزيد من التنوع في العروض، نظراً لكون سلعها تشمل علامات تجارية محدودة، في وقت أكد فيه مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة وجود توسع في عروض عيد الفطر، مشيرين إلى أن العروض تعتمد على اتفاقات مسبقة مع شركات توريد السلع، ما يجعل بعض المستهلكين يلاحظ بعض العلامات التجارية المشتركة بين منافذ البيع.

عروض مبكرة

وقال المستهلك إبراهيم مصطفى، إن الأسواق شهدت في الفترة الأخيرة عروضاً متعددة بمناسبة عيد الفطر، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من منافذ البيع طرح العروض مبكراً، وهو أمر إيجابي يتيح للمتسوقين والعائلات عموماً فرصاً متعددة للتسوق وتجنب الازدحام في منافذ البيع والمتاجر ليلة عيد الفطر.

واتفق المستهلك بهاء عبدالله مع مصطفى في أن الطرح المبكر لعروض عيد الفطر في الأسواق من المظاهر الإيجابية. وقال: «من المهم كذلك أن تسعى منافذ البيع إلى تنويع تلك العروض لتشمل علامات تجارية أخرى، ما يتيح بدائل وخيارات أكثر تنوعاً».

بدوره، قال المستهلك أحمد يوسف، إن «عدداً كبيراً من منافذ البيع طرح عروضاً مبكرة خاصة بعيد الفطر المبارك، وبنسب تخفيضات كبيرة، ما يقلل من الازدحام ليلة العيد».

وأضاف: «من الملاحظ في عدد من العروض، اقتصار بعضها على علامات تجارية محددة مشتركة بين عدد من منافذ البيع، وهو ما يتطلب التوسع أكثر في طرح علامات تجارية أخرى في التخفيضات».

أما المستهلكة منى عبدالمجيد، فرأت أن طرح عروض التخفيضات بشكل مبكر قبل عيد الفطر، واستمرار عدد من تلك العروض إلى ما بعد العيد، يزيد من فرص التسوق مرات متعددة، لافتة إلى أن الاستفادة من العروض تعتمد على اختيار المستهلك لمنفذ البيع الأنسب من حيث ما يطرحه من عروض وتنوع في العلامات التجارية المشمولة بالتخفيضات.

حملات وخصومات

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «(التعاونية) خصصت ثلاث حملات تخفيضات لعيد الفطر المبارك، تشتمل على خصومات بنسبة تصل إلى 60% على 2000 سلعة غذائية وغير غذائية أساسية»، لافتاً إلى أن «(التعاونية) حرصت على الطرح المبكر للتخفيضات، ما يتيح للمستهلكين فرصاً متعددة للتسوق قبيل عيد الفطر وبوقت كافٍ». وأضاف أن «العروض ستتوافر في كل أفرع التعاونية في دبي، إضافة إلى المتجر الإلكتروني، وذلك على كل السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً، بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية للمتسوقين».

عروض موسعة

في السياق نفسه، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «(التعاونية) طرحت عروضاً موسعة بمناسبة عيد الفطر، وبنسب تخفيضات متباينة»، مبيناً أن العروض طرحت بشكل مبكر في الرابع من أبريل الجاري وتستمر حتى 14 أبريل، ما يتيح فرصاً للمستهلكين للتسوق على فترات مختلفة، ويجنبهم الازدحام».

وأضاف أن «(التعاونية) توسعت في طرح المنتجات ضمن العروض، ما يتيح تنوعاً يواكب متطلبات المستهلكين خلال تلك الفترة»، مشيراً إلى أن «أبرز المنتجات المطروحة تضمن لحوماً ودواجن، إضافة إلى اللحوم المجمدة، والفواكه والخضراوات الطازجة، والسلع الأساسية، مثل الأرز، والزيوت، فضلاً عن المكسرات ومنتجات الحلوى والشوكولاتة التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال فترة العيد».

وأضاف: «تم كذلك طرح تخفيضات على الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات العناية الشخصية، ومستلزمات التنظيف والمطابخ».

وأكد النابودة أن «العروض تُعدّ بشكل يواكب متطلبات المستهلكين خلال فترة الطرح، ما يتيح تنوعاً وتوسعاً في السلع الأكثر طلباً خلال تلك الفترة».

اتفاقات مسبقة

بدوره، قال مسؤول المبيعات في سلسلة منافذ بيع بالتجزئة، محمد زاهد، إن «العديد من عروض التخفيضات المطروحة في الأسواق يعتمد على اتفاقات مسبقة مع شركات توريد السلع، وهو ما يجعل بعض المستهلكين يلاحظ بعض العلامات التجارية المشتركة بين منافذ البيع في عدد من العروض المطروحة»، مؤكداً أن «العروض في الأسواق حالياً أكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بفترات سابقة».