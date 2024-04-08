تنفيذ 9 صفقات كبيرة في سوقي دبي وأبوظبي خلال رمضان

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي تنفيذ تسع صفقات كبيرة بقيمة جاوزت 1.6 مليار درهم، وذلك على عدد 305.7 ملايين سهم خلال شهر رمضان المبارك.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات الأسواق، فقد شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر رمضان تنفيذ خمس صفقات كبيرة على 243.4 مليون سهم، بقيمة 683.3 مليون درهم.

وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في «أبوظبي للأوراق المالية» صفقة واحدة على «أي آند» بقيمة 509.8 ملايين درهم لعدد 27.7 مليون سهم بسعر 18.34 درهماً، إضافة إلى صفقة على «الإمارات للتأمين» بقيمة 37.8 مليون درهم لعدد 5.2 ملايين سهم بسعر 7.2 دراهم للسهم الواحد.

كما شهد السوق تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة على أسهم «شركة أبوظبي الوطنية للفنادق»، جاوزت قيمتها 135.7 مليون درهم، بعد أن تم تنفيذها على 210.4 ملايين سهم، بسعر تنفيذ بلغ 0.645 درهم للسهم الواحد.

وبحسب الرصد، فقد شهد سوق دبي المالي تنفيذ أربع صفقات كبيرة خلال شهر رمضان، بقيمة إجمالية ناهزت 933.9 مليون درهم على 62.2 مليون سهم، تصدرتها صفقة بنك المشرق التي بلغت قيمتها 782.1 مليون درهم على 3.9 ملايين سهم.

كما شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 100.5 مليون درهم لعدد 5.7 ملايين سهم، إضافة إلى صفقتين على أسهم مجموعة «جي إف إتش» المالية، الأولى بقيمة 28.7 مليون درهم لعدد 30 مليون سهم، والثانية بقيمة 22.5 مليون درهم لعدد 22.6 مليون سهم.

و«الصفقات الكبيرة» هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق. ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة، أو خلال آخر 52 أسبوعاً.