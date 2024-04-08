عيد الفطر يدعم «تحسناً محدوداً» في مبيعات الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القياسية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة نهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين تسعة دراهم و11.5 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصلت الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال أسبوعين إلى 16.75 درهماً.

وأكد تجار ذهب لـ«الإمارات اليوم» أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى معدلات تعتبر الأعلى تاريخياً، لافتين إلى أن اقتراب عيد الفطر أسهم في «تحسن محدود» في المبيعات رغم تلك الزيادات السعرية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 282 درهماً بارتفاع قيمته 11.5 درهماً، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 261.25 درهماً بزيادة قدرها 10.75 دراهم. بدوره وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 252.75 درهماً بارتفاع بلغ 10.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 216.75 درهماً، بزيادة قيمتها تسعة دراهم.

وقال مدير المبيعات في «محل الصراف للمجوهرات»، عبدالله محمد التهامي، إن «أسعار الذهب ارتفعت أخيراً إلى معدلات تعتبر الأعلى على الإطلاق، عقب تسجيلها زيادات متتالية قياسية بنسب كبيرة»، لافتاً إلى أن «الزيادات السعرية الكبيرة للذهب لم تمنع من تحسن محدود في الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من اقتراب عيد الفطر».

وأضاف أن «توجه المتعاملين لشراء هدايا عيد الفطر بشكل مبكر، تزامناً مع حركة سفرهم لقضاء العطلات في بلدانهم، أسهم في هذا التحسن المحدود في الإقبال على متاجر الذهب».

من جهته، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «أسعار المعدن الأصفر واصلت ارتفاعات قياسية لتصل إلى معدلات تعتبر الأعلى تاريخياً وغير مسبوقة».

وأكد أنه كان للزيادات السعرية الكبيرة للذهب انعكاساتها على الطلب في الأسواق، إلا أنه على الرغم من ذلك، شهدت تحسناً محدوداً للغاية مع اقتراب عيد الفطر الذي يشهد عادةً طلباً مرتفعاً.

في السياق نفسه، اتفق مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكي داهناك، في أن اقتراب عيد الفطر وتوجه عدد من المتعاملين لشراء الهدايا قبيل السفر لقضاء العطلات في بلدانهم انعكس على الأسواق التي شهدت تحسناً محدوداً في الطلب على المشغولات الذهبية. وتوقع أن تشهد أسواق الذهب معدلات أفضل في المبيعات خلال أيام عيد الفطر.