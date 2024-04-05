دبي تستقبل 3.67 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير بنمو 18%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 3.67 ملايين سائح دولي خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقابل 3.1 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 18%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار خلال يناير وفبراير 2024، مسجلة نحو 773 ألف سائح دولي، تلتها منطقة جنوب أسيا بنسبة 17% مسجلة 604 آلاف سائح.

وحلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث مستحوذة على نحو 15% ومسجلة نحو 549 ألف زائر. وجاءت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية في المركز الثالث بنحو 14%، بمعدل وصل إلى 530 ألف سائح دولي، مقابل نسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 448 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة نحو 340 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 240 ألف سائح دولي مستحوذتين على 7% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 138 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 1% وبمعدل 53 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير 2024، أكثر من 151.2 ألف غرفة فندقية ضمن 826 منشأة فندقية، مقابل 148.4 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشآت في نهاية فبراير 2024.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 87% خلال شهري يناير وفبراير 2024، مقابل 84% في الفترة ذاتها من عام 2023.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52 ألف غرفة فندقية ضمن 161 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.7 ألف غرفة فندقية ضمن 197 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية.

أمّا الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26.3 ألف غرفة ضمن 193 منشأة لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية فبراير الماضي 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2023، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 7.78 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 7.28 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 7%، ووصل متوسط العائد على الغرفة الفندقية إلى 578 درهماً.