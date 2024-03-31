أسعار الوقود في الدولة لشهر أبريل
أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين خلال شهر أبريل 2024 وبمقدار يتراوح بين 11 و12 فلساً في البنزين، فيما انخفضت أسعار الديزل 7 فلسات لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2024.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
بنزين ممتاز 98: قبل (3.03 دراهم) بعد (3.15 دراهم)
بنزين خصوصي 95: قبل (2.92) بعد (3.03 دراهم)
إي بلس: قبل (2.85 درهم) بعد (2.96 درهم)
ديزل: قبل (3.16 دراهم) بعد (3.09 دراهم)
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