أسعار الوقود في الدولة لشهر أبريل

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين خلال شهر أبريل 2024 وبمقدار يتراوح بين 11 و12 فلساً في البنزين، فيما انخفضت أسعار الديزل 7 فلسات لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2024.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

بنزين ممتاز 98: قبل (3.03 دراهم) بعد (3.15 دراهم)

بنزين خصوصي 95: قبل (2.92) بعد (3.03 دراهم)

إي بلس: قبل (2.85 درهم) بعد (2.96 درهم)

ديزل: قبل (3.16 دراهم) بعد (3.09 دراهم)