الأسهم تستقطب 4.51 مليارات درهم في 3 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.51 مليارات درهم على مدار الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع زيادة الشراء الانتقائي من قبل المتعاملين، وتركزها على قطاعات العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 2.99 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.52 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.41 مليار سهم، من خلال أكثر من 71.86 ألف صفقة. وتراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.49%، إلى مستوى 9273.16 نقطة في ختام جلسة أمس (الأربعاء)، بعد تداول 232.35 مليون سهم بقيمة 1.24 مليار درهم عبر 14.053 ألف صفقة. وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 220.96 مليون درهم، مستقراً عند مستوى 399.5 درهماً. وفي سوق دبي المالي، تراجع المؤشر العام للسوق بنهاية تداولات أمس (الأربعاء)، بنسبة 0.34%، ليغلق عند 4231.79 نقطة، بعد التداول على 264.026 مليون سهم بقيمة 663.77 مليون درهم من خلال تنفيذ 9.653 آلاف صفقة.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي بقيمة 222.49 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.73% عند مستوى 8.19 دراهم.