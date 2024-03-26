2.65 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.65 مليار درهم على مدار الجلستين السابقتين (الإثنين والثلاثاء)، مع تركزها على أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.755 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و891.85 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 912.24 مليون سهم، من خلال أكثر من 48.15 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.01% إلى مستوى 9318.46 نقطة في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، بعد تداول 196.1 مليون سهم بقيمة 956.82 مليون درهم عبر 12.54 ألف صفقة.

وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 201.18 مليون درهم مترجعاً بنسبة 0.03% عند مستوى 399.5 درهم، كما تراجع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.25%، بالغاً 15.94 درهم بسيولة بلغت 100.54 مليون درهم، يليه سهم «أبوظبي الأول» الذي تراجع بنسبة 0.15%، بالغاً 13.72 درهم بسيولة بلغت 76.82 مليون درهم

وفي سوق دبي المالي، تراجع المؤشر العام للسوق بنهاية تداولات الثلاثاء، 0.82% ليغلق عند 4246.23 نقطة، بعد التداول على 256.98 مليون سهم بقيمة 503.60 مليون درهم من خلال تنفيذ 10.96 ألف صفقة.

وتوقع المحلل المالي، محمود عطا، أن تشهد أسواق الأسهم في الإمارات مزيداً من عمليات جني الأرباح المستوجبة من الناحية الفنية والتي توفر فرص جيدة للمستثمرين وفي مقدمتهم الأجانب لاسيما بالأسهم القيادية بالقطاعات الكبرى كالبنوك والعقار وغيرها. ورجح أن يظل مؤشر سوق دبي المالي في اتجاه صعودي رغم تراجعه في أول جلستين من الأسبوع الجاري.