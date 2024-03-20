الشقق الفندقية في دبي تسجل أفضل أداء منذ 6 سنوات

سجلت الشقق الفندقية في دبي خلال يناير 2024 أفضل أداء لها منذ ست سنوات، مع معدلات إشغال قياسية بلغت في المتوسط أكثر من 85%، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقال مسؤولان في قطاع الضيافة والفنادق لـ«الإمارات اليوم» إن الإقامات الطويلة التي يسجلها زوار الدولة، إضافة إلى شريحة من السكان، دفعت بهذا الأداء القوي، لافتين إلى أن تنوع المنتج السياحي في دبي ميزة أساسية في توفير خيارات إقامة تلبي مختلف متطلبات شرائح الزوار.

بيانات يناير

ووفقاً لبيانات حصلت عليها «الإمارات اليوم»، فقد سجلت «الشقق الفندقية المتوسطة» أفضل أداء لها خلال يناير من العام الجاري، بمعدلات إشغال بلغت 87%، تلتها «الشقق الفندقية الفخمة» بمعدل إشغال وصل إلى 84%، ولتتخطى الشقق بفئتيها جميع فئات الغرف الفندقية في الإمارة من حيث الإشغال.

ووصل إجمالي عدد الشقق الفندقية في دبي إلى نحو 26.5 ألف شقة فندقية ضمن 194 منشأة، منها نحو 13.9 ألف شقة فاخرة ضمن 84 منشأة، و12.5 ألف شقة ضمن 110 منشآت.

واستحوذت الشقق الفندقية الفاخرة والمتوسطة على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مقابل نسبة 35% للفنادق من فئة «خمس نجوم»، و29% للفنادق من فئة «أربع نجوم»، و19% للمنشآت بين فئتي «نجمة واحدة» و«ثلاث نجوم».

أداء قوي

وقال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «الأداء القوي للشقق الفندقية في دبي يأتي بدعم من الإقامات الطويلة التي يسجلها الزوار، بما في ذلك شريحة من السكان المقيمين في الإمارة»، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من الزوار، خصوصاً العائلات، تفضل الإقامة في الشقق. وأوضح العوا أن «الشقق الفندقية تتيح خيارات إقامة مرنة».

وتابع: «الطلب على الشقق الفندقية في دبي يتزايد، وهو ما يتبين من خلال معدلات الإشغال العالية التي تتخطى حاجز 80% طوال شهور السنة»، مشيراً إلى أن «الشقق الفندقية في دبي حافظت على معدلات إشغال قوية بشكل دائم، خصوصاً عقب جائحة (كورونا)».

الإقامات الطويلة

من جانبه، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: إن «الإقامات الطويلة أو العقود السنوية تستحوذ على الجزء الأكبر من حجوزات الشقق الفندقية، مقارنة بالحجوزات التي تتم على مدار أسبوع أو أكثر».

وأضاف خوجلي أن «تنوع المنتج السياحي في دبي ميزة أساسية في توفير خيارات إقامة تلبي مختلف متطلبات السياح، فضلاً عن سكان الدولة»، لافتاً إلى معدلات الإشغال العالية التي تسجلها السوق الفندقية في دبي عموماً، رغم النمو السنوي المتواصل الذي تسجله السوق من حيث السعة والغرف الجديدة التي تدخل الخدمة.