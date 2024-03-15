25 مليار درهم مكاسب الأسهم في 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الجلسات الأربع الأولى من شهر رمضان، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 25 مليار درهم، وسط تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة، وتركيز المتعاملين على اقتناص الفرص ببعض الأسهم القيادية، تزامناً مع الإفصاح عن نتائج الأعمال وخطط التوزيعات السنوية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 3.600 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.870 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و721.53 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.