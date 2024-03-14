25 مليار درهم مكاسب الأسهم في 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأربعة جلسات الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 25 مليار درهم، وسط تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة وتركيز المتعاملين على اقتناص الفرص ببعض الأسهم القيادية تزامنا مع الإفصاح عن نتائج الأعمال وخطط التوزيعات السنوية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع الماضي، إلى 3.600 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم الخميس، موزعة بواقع 2.870 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و721.53 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وتتضمنت المكاسب السوقية خلال الفترة المكاسب السوقية اليوم والمقدرة بنحو 9.639 مليار درهم إضافة لمكاسب تعاملات أمس الأربعاء والتي قدرت بنحو 10 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 6.11 مليار درهم موزعة بواقع 3.98 مليار درهم في سوق أبوظبي 2.13 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.57 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 91.48 ألف صفقة.

وخلال الأربعة جلسات الأولى من شهر رمضان، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.22% ما يعادل 20.59 نقطة ليصل إلى مستوى 9255.06 نقطة من مستوى 9234.47 نقطة بنهاية إغلاق الجمعة الماضية، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.88% ما يعادل 37.26 نقطة ليصل إلى مستوى 4290.34 نقطة من مستوى 4253.08 نقطة بنهاية إغلاق الجمعة الماضية.

وعلى المستوة اليومي، ففي نهاية جلسة اليوم الخميس صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12 % إلى 9255.06 نقطة بسيولة 1.15 مليار درهم، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.73% إلى 4290.34 نقطة بسيولة 472,88 مليون درهم.

وفي دبي، كان الأكثر ارتفاعاً سهم تعليم بنسبة 3.24% يليه سهم ديار للتطوير بنسبة 2.75% يليه سهم إعمار للتطوير بنسبة 2.38% يليه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.03% يليه سهم سالك بنسبة 1.98%. فيما كان تصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً سهم دبي التجاري 1.39%، والخليج للملاحة 1.28%، وأرامكس 1.19%.

وفي أبوظبي، تصدر قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعاً سهم بالمز الرياضية بنسبة 13.1% يليه سهم الشارقة للإسمنت بنسبة 9.82% يليه سهم أدنوك للحفر بنسبة 4.57% يليه سهم أغذية بنسبة 3.6%. فيما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم اسمنت الفجيرة بنسبة 10% يليه سهم الصير مارين بنسبة 3.77% يليه سهم إيزي ليس بنسبة 3.58% يليه سهم ريسبونس بلس بنسبة 2.88%.