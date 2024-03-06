2.51 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.51 مليار درهم على مدار الجلستين السابقتين (الإثنين والثلاثاء)، مع تركزها على أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.873 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و637 مليون درهم في سوق دبي المالي، بينما جرى التداول على 866.84 مليون سهم، من خلال أكثر من 45.80 ألف صفقة.

وعلى المستوى اليومي، تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 0.53% إلى مستوى 9236.3 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء، بعد تداول 234.62 مليون سهم، بقيمة 980.23 مليون درهم عبر 14.55 ألف صفقة.

وفي سوق دبي المالي، نزل المؤشر العام للسوق بنهاية تداولات الثلاثاء، 1.87% ليغلق عند 4245.8 نقطة، بعد التداول على 179.19 مليون سهم بقيمة 295.87 مليون درهم من خلال تنفيذ 7868 صفقة.