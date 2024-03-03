ارتفاع الذهب يخفض «رسوم المصنعية» تنشيطاً للمبيعات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات راوحت قيمتها بين 4.5 و5.75 دراهم، لمختلف العيارات، وذلك مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي الزيادة في سعر الغرام 9.75 دراهم خلال أسبوعين.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 252.25 درهماً بارتفاع قيمته 5.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 233.5 درهماً بزيادة قدرها 5.25 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 226 درهماً بارتفاع بلغ خمسة دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 193.75 درهماً بزيادة قدرها 4.5 دراهم.

وطرحت منافذ بيع في دبي والشارقة عروضاً على «رسوم المصنعية» خلال الفترة الأخيرة لتنشيط المبيعات، لا سيما في ظل الارتفاعات السعرية الأخيرة التي أجلّت قرارات الشراء عند بعض المتعاملين. وقال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تخفيض (رسوم المصنعية) خصوصاً على عياري 21 و22 قيراطاً، يرجع إلى رغبة التجار في زيادة حصص المبيعات، نظراً لزيادة التنافسية والارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب، التي دفعت بعض المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء حالياً».

وتوقع أن «يكون لاستمرار الزيادات السعرية للذهب تأثيرات على توجه بعض المتعاملين خلال الأيام المقبلة، لبيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية للمتاجر للاستفادة من الفروق السعرية».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «مواصلة ارتفاع أسعار الذهب، للأسبوع الثاني على التوالي، حدّت من الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية، في وقت حفزت فيه عدداً من المتاجر على طرح تخفيض بنسب متباينة على (رسوم المصنعية) لاستقطاب المتعاملين، وتنشيط المبيعات».

وتابع: «معظم العروض تركزت في المشغولات الذهبية المصنعة من عيار 22 قيراطاً، مقارنة بعيار 18 قيراطاً الذي يُعد الأكثر رواجاً في صناعة المشغولات». في السياق نفسه، قال مدير شركة «ريكي للمجوهرات»، ركيش داهناك، إن «معدلات تخفيض رسوم المصنعية تختلف في الأسواق»، لافتاً إلى أن بعض المتاجر بدأت تزيد من عروض المشغولات الذهبية ذات الموديلات القديمة أو القطع المجددة برسوم مصنعية منخفضة للغاية، لتنشيط المبيعات، مقابل الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر.